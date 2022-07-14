Magazin Hattı

Bodrum’da lezzet rüzgarı...

İş insanı Sami Kohen’in özel davetlisi olarak Bodrum’a gelen İtalyan et üstadı Dario Cecchini, misafirlerine unutulmaz lezzetlerle dolu gece yaşattı.

14 Temmuz 2022 Perşembe
Bodrum’da lezzet rüzgarı...

Benzersiz lezzet reçeteleri ve tabaklara yansıttığı özel dokunuşlarla dünyaca ünlü ‘Deli Kasap’ lakaplı İtalyan et üstadı Dario Cecchini, bayramda 2 gün üst üste Mandarin Oriental, Bodrum’un ödüllü restoranı Atelier Di Carne’de lezzet fırtınası estirdi. Atelier Di Carne’nin yaratıcısı ünlü işletmeci Sami Kohen’in özel davetlisi olarak Bodrum’a gelen İtalyan et üstadı Dario Cecchini, misafirlerine unutulmaz lezzetlerle dolu gece yaşattı. Ödüllü İtalyan kasap Dario Cecchini lezzetlerini tatmak için geceye iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri geldi. Adını, dünyaya et üstadı olarak yazdıran ve dünyaca ünlü kasaplığı ile belgesellere konuolan DarioCecchini, Mandarin Oriental, Bodrum’un imza restoranı Atelier Di Carne’de unutulmaz bir bayram ziyafeti, görsel show ve elleriyle hazırladığı özel lezzetler ile misafirleri adeta büyüledi.

Dario Cecchini Sami Kohen

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