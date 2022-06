Mezuniyet heyecanı...

Tarabya İngiliz Okulları 2022 Mezuniyet töreni Beyoğlu İngiltere Başkonsolosluğunda gerçekleşti. Horizon Grup Tarabya İngiliz Okulları’nın kurucusu Mehmet Gültekin ve zarif eşi Emel Gültekin’ in ev sahipliğinde gerçekleşen Mezuniyet törenine İngiltere Başkonsolosu Kenan Poelo’ da katıldı. İngiltere Başkonsolosu Kenan Poele gençlere ‘Benim evim sizin eviniz hoşgeldiniz’’ dedi. Konuşmasının ardından Poele törenle kendisine taktim edilen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’ in oğlu Wessex Dükü Prens Edward’ ın mezunlar içim kaleme aldığı mektubu bizzat okudu. Ardından sahneye çıkan Mehmet Gültekin mezunları tebrik ederek ‘Gurur duyduğum bir gün. Sizlerin başarıları ailenizin bizim başarımız.’ diyerek mezunları tebrik etti. Daha sonra diplomalarını taktim etti. Mezunlar arasında ünlü isimlerin çocukları da vardı. Zeynep Mutlu güzel kızı Nazlı Kulebaroğlu’nun mezuniyet diplomasını aldığı andaki heyecanı gözlerden kaçmadı. Rosella Karabacak eşi Cüneyt bey ile oğlu Eren’ i tören kıyafeti içinde gördüğünde mutlulukları gözlerinden okundu. Diğer tarafta ise Fehmi Zorlu Devrim hanımla ile kızı Su’yu sıkıca sarıldı ve tebrik etti. Ve çocukları için en iyisini dilediler. Burak yeter’ in müzikleri ile coşan davetliler unutulmaz bir gün geçirdiler.

Ferit TUĞLUK