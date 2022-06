Prens Philip'e özel anma!

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’ in eşi 2021 Yılında hayata veda eden Prens Philip Old Royal Naval Sarayı’nda dünyadan seçkin konukların katıldığı oğlu Prens Edward’ın ev sahipliğinde düzenlenen özel bir törenle anıldı. İngiltere Kraliçesi II Elizabeth ve Edinburgh Dükü Prens Phlip’in oğlu olan Wessex Dükü Prens Edward, 99 yaşında hayata veda eden babası Prens Phlip’in yüz yıllık hayat hikayesini anmak için Old Royal Naval Sarayında dünyanın seçkin isimlerinin katıldığı özel bir tören düzenledi. Törene, Horizon Grup - Tarabya İngiliz Okulları’nın kurucusu Mehmet Gültekin ve eşi Emel Gültekin, Prens Edward'ın özel davetlisi olarak katıldı. Yurtiçi ver yurt dışında birçok ülkede eğitim alanında başarılı çalışmalara imza atan Gültekin, etkinliğin yapıldığı sarayın girişinde askeri tören eşliğinde Wessex Dükü Prens Edward tarafından karşılandı. Gala Yemeği’nde ise özel konuk olarak, Wessex Dükü’nün masasında misafir edildi ve yanında oturdu. Dünyanın bir çok ülkesinden seçkin konukların yer aldığı Gala Yemeğinde, Edinburgh Dükü Prens Philip'in hayatı ve anıları anlatıldı.