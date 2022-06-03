Alışveriş ve eğlence bir arada...

Ayça Tamer'in sahibi olduğu All Style Shopping cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin katıldığı özel bir davetle yaza merhaba dedi. Son zamanlarda trendleşen ünlü markaların 2. el kıyafet alışverişlerine Ayça Tamer, düzenlediği yaza merhaba etkiliğinde cemiyet hayatındaki ünlü simaların daha önce giydikleri pahalı marka elbise, çanta, ayakkabı ve takıları da küçük bir showroom düzenleyerek davete gelenlere sergiledi. Ahu Aysal'ın yeni açtığı Bridge Akademi'de düzenlenen davete katılan hanımlar, hem sohbet hemde alışveriş yapma fırsatını bir arada yaşadılar.