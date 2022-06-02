Kız çocuklarının eğitimi için özel davet!

Koruncuk Vakfı ve Four Seasons Hotel Bosphorus iş birliği ile kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla, öğle yemeği düzenlendi. Koruncuk dostu olan seçkin misafirlerin belli bir bağış karşılığında katıldığı davette Koruncuk Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri misafirlerini güzel bir yemek ve defile eşliğinde ağırladı. Davete ünlü moda tasarımcısı Arzu Kaprol tarafından hazırlanan 2022 İlkbahar Yaz Beachwear Koleksiyonu davetlilere tanıtıldı. ‘K by Kaprol İlkbahar Yaz Beachwear’ isimli koleksiyonun sunumunda Sökmen Talent Management oyuncuları Aylin Engör, Su Bige Korucu, Naz Sancaklı, Cansu Melis Karakuş, Lara Gurdikyan, Alin Gurdikyan ve tecrübeli model Çağla Kurtuluş yer alırken podyum hazırlıklarına makyaj için MAC Cosmetics Türkiye, saç için Sabit Akkaya ekipleri destek oldu. Bu özel performansla sunulan tasarımların satışından elde edilen gelirin bir kısmı Koruncuk Vakfına bağışlandı. Davetlilerin arasında Jülide Berkman, Zafer Kozanoğlu. Sibel Kerimoğlu, Zeynep Germen, Deniz Ayaydın'ın bulunduğu öğle yemeğinde şef Görkem Özkan ve ekibi tarafından oluşturulan özel menü, otelin deneyimli ekibi tarafından sunuldu.