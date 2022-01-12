Renklerin içinde 'Saklambaç' sergisi...

Hazal Özgür Art Gallery'nin ev sahipliğini yaptığı ikinci sergisi ‘Saklambaç’ ile yeni yılda sanatseverleri renkli bir sergi ile ağırladı. Genç sanatçı Hazal Özgür’ün bu ilk kişisel sergisinin küratörlüğünü ise sanat tarihçi ve sanat danışmanı Hazan Özkan üstlendi. Eserlerinde tül ve maskeleme tekniği kullanarak hem gizlenmeye hem görünmeye çalışan objeleri bir araya getiren Hazal Özgür; “Maskeleme tekniği, fırça darbelerini ve sanatçının elini gizleyen bir teknik. Tül ise farklı açılardan bakıldığında farklı renkler ortaya çıkaran yarı geçirgen bir katman. Kendi hayatlarımızda da saklanma ve bulunma kutupları arasında gidip geldiğimizi düşünüyorum. Tamamen çıplak olduğumuzda görünecek bir şeyin kalmaması gibi bazı şeyler ancak saklandıklarında görünür olmayı başarıyorlar” dedi. Özel sergiyenin açılışına Emin Hitay gibi birçok tanınmış sima da katıldı.

Onur AYDIN