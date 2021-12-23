Magazin Hattı

Işıltılı tasarımlara tanıtım!

Cemiyet hayatının ünlü simaları mücevher sektörünün öncü markasının düzenelediği etkinlikte yeni tasarımları inceledi.

23 Aralık 2021 Perşembe
Işıltılı tasarımlara tanıtım!

Atasay CEO’su Atasay Kamer ev sahipliğinde gerçekleşen lansman daveti renkli bir organizasyonla gerçekleşti. Mücevher sektörünün öncü markasının düzenelediği etkinlikte yeni tasarımlar incelenirken markanın yeni yüzü olan Hande Erçel'de davetlilerle özel tasarımları inceledi. Atasay Mücevherat CEO’su Atasay Kamer, Türkiye’nin en büyük mücevher perakendecisi olarak çok geniş bir kitleyle buluştuklarını belirterek, “Modadaki değişim rüzgarlarıyla birlikte mücevher tasarımları da sürekli değişiyor. Atasay olarak biz de moda odaklı, trend temelli koleksiyonlarımızı yenileyerek bu değişime eşlik ediyoruz. Ödüllü tasarım ekibimiz ile koordineli bir biçimde dünyadaki en son yenilikler, akımlar her zaman radarımızda. Modanın da ayrılmaz bir parçasıyız. Her yıl Türk mücevher dünyasına güçlü hazırlanıyor ve keşfetmeyi bekleyen binlerce seçenek sunarak ışıl ışıl deneyimleri Atasay güvencesi ile tüketicilerle buluşturuyoruz. Her güne yenilenerek güçlü girmek isteyen tüm kadınlara ilham olacağına inandığımız ürün yelpazemizi anlatmak için yola çıktığımız 2022 reklam çalışmalarında başarılı oyuncu Hande Erçel ile iş birliğimiz için çok heyecanlıyız ve bu iş birliğinin gücüne inanıyoruz” dedi.

Yeni tasarımlara tanıtım!

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