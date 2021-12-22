Magazin Hattı

170. yıla özel davet!

Cemiyet hayatının ünlü simaları dikiş makinesi sektörünün lider markasının 170. kuruluş yıl dönümünü Rahmi M. Koç Müzesi’nde verdiği davette kutladı.

22 Aralık 2021 Çarşamba
170. yıla özel davet!

170. yaşını kutlayan Singer, yıl dönümüne özel olarak Rahmi M. Koç Müzesi’nde verdiği davette moda ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini ağırladı. Gecenin önde gelen konukları arasında İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, modacılar ve tiyatro sanatçılarının yanı sıra moda ve cemiyet hayatından Serap Tibuk, Aslı Sipahi yer aldı. Geceye şarkılarıyla renk katan bir diğer isim ise Zeynep Özyılmazel oldu. Belgeselin konuklarla birlikte izlenmesinin ardından İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz plaketi takdim edildi.

Rahmi M. Koç Müzesi

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