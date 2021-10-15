Magazin Hattı

'İstanbul State of Mind' sergisi...

Modanın etkilediği ve etkilendiği farklı yaratıcı disiplinlerin Türkiye'de ilk kez bu anlamda bir araya geldiği özel bir sanat seçkisi olan Fashion Week Istanbul presents Istanbul State of Mind sergisi, Fashion Week Istanbul 2021 kapsamında, sanatseverlerle buluştu.

15 Ekim 2021 Cuma
'İstanbul State of Mind' sergisi...

Fashion Week Istanbul presents Istanbul State of Mind sergisi, Fashion Week Istanbul kapsamında Türk tasarımcıların koleksiyonlarını, ev ve sokak konseptinde, Likör Fabrikası ve Akaretler'de kurgulanarak, tiyatro sanatçılarının sergileyeceği özel bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Ev konseptinde Akaretler'de gerçekleşecek serginin özel seçkisiyle İstanbul'un "ev" yaşamına şahit olunurken, sokak konseptinde Likör Fabrikası'nda gerçekleşecek sergiyle ise 1800'lerden bugüne İstanbul sokaklarını yaşatan bir kurgu tasarlanıyor. Sergide, İstanbul'dan izler taşıyan resim, fotoğraf, video ve multimedya türlerindeki sanat eserleri, enstalasyonlar ve sahne gösterileri yer alacak. Küratörlüğünü Kerimcan Güleryüz'ün üstlendiği projede Fashion Week Istanbul presents Istanbul State of Mind sergisinin ziyaretçilerini, İstanbul hayatına şahit olmanın yanı sıra, sanatçıların gözünden İstanbul'u farklı bir gözle keşfetme şeklinde bir sergi deneyimi bekliyor. Fashion Week Istanbul presents Istanbul State of Mind sergisi kapsamında kurgulanan Akaretler'de "Bir İstanbul Apartmanı", çok katmanlı bir sergi olarak kurgulandı. Sanat severleri bir İstanbul apartmanının sakinlerinin evlerine davet eden sergi, Empire ve Onagöre tarafından tasarlandı. Türkiye'den moda tasarımcılarının son dönem ürünlerini özel bir sanat seçkisi olarak sunan sergi, çağdaş sanat eserlerini, genç tiyatro oyuncularının Türk edebiyatının önemli eserlerinden parçaları özgün yorumlayarak izleyiciyle hemzemin bir sahnede buluşturuyor.

Onur AYDIN

İstanbul State of Mind sergisi... Fashion Week Istanbul

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