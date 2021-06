Kartal, The Royal Ascot At Yarışları’nda

İngiltere’nin simgesi haline gelen 5 gün boyunca süren The Royal Ascot, tüm heyecanıyla bu yıl da İngiliz Kraliyet Ailesi’nin onuruna düzenleniyor. Kraliyet mensupları ve İngiliz aristokratların yer aldığı etkinlikte ise Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal, Moda Kurulu Başkanı olarak katılım göstererek tüm dikkatleri üzerine çekti. Her yıl birbirinden özgün şapkaların konuşulduğu The Royal Ascot’ta Türk modacı Kartal’ın hazırladığı özel ceket tasarımı, katılımcılar tarafından da övgü aldı. Lady Gaga, Jesse J ve Bebe Rexha gibi pek çok ünlü ismi giydiren Zeynep Kartal, geçtiğimiz aylarda görevine başlamıştı. İngiltere’de gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle ön plana çıkan Türk moda tasarımcısı, The Royal Ascot’un tarihine ilk Türk Moda Kurulu Başkanı olarak imzasını attı. Zeynep Kartal, The Royal Etkinliği ile ilgili olarak şunları ifade etti ‘’ 30 yılı geride bıraktığım moda kariyerimin en gururlu ve en özel anlarından birini yaşıyorum. İngiltere’nin 300 yıllık simgesi olan The Royal Ascot’a ilk Türk Moda Kurulu Başkanı olarak tanıklık etmek büyük bir mutluluk… Geçmiş dönemlerde Alexander McQueen ve Stella McCartney gibi isimlerin başkanlık yaptığı bu göreve getirilmenin ülkemiz adına da bu alanda güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. İngiltere’de yaşayan Türk moda tasarımcılarımızın önümüzdeki yıllarda bu bayrağı mutlulukla devralacağına canı gönülden inanıyorum’’