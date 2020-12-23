Magazin Hattı

Aras'a yeni görev!

İş insanı Elif İnci Aras, Aras Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.

23 Aralık 2020 Çarşamba
Aras'a yeni görev!

İş insanı Elif İnci Aras, Aras Holding'in sosyal sorumluluk ve iletişim faaliyetlerini yürütecek. Aras Holding, Elif İnci Aras'ın yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğunu duyurdu. Holdingden yapılan yazılı açıklamada, "Aras Holding kurucusu Celal Aras anısına, 2009 yılında kurulan Celal Aras Vakfı çatısı altında Türkiye’nin her bölgesinde sosyal sorumluluk bilincini aşılayıp, sorunlara çözüm getirmeye çalışan, öğrencilere destek sağlamak amacıyla çeşitli yatırımlarda bulunan ünlü iş insanı, Aras Holding bünyesinde yürüteceği sosyal sorumluluk projeleriyle de eşi Barış Baran Aras'ın en büyük destekçisi olacak. Aras, çok sayıda burs verdiği ve mezun ettiği öğrencilerin yanı sıra bu yıldan itibaren kadınlara da destek verecek. " ifadeleri kullanıldı.

Elif İnci Aras Aras Holding

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