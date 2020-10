Sanatseverler sergide buluştu

EKAV / Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı bu yıl altıncısı düzenlenen “EKAV-ARTIST New Generation 6” sergisini “Pandemi’nin Kutusu” ismi altında genç sanatçıları bir araya getirerek sanatseverlerin beğenisine sundu.

EKAV / Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı bu yıl altıncısı düzenlenen “EKAV-ARTIST New Generation 6” sergisini “Pandemi’nin Kutusu” ismi altında genç sanatçıları bir araya getirerek sanatseverlerin beğenisine sundu. Ev sahipliğini İnci Aksoy küratörlüğünü Sezin Aksoy’un yaptığı sergide 23 sanatçının eseri yer aldı. Birçok ünlü ismin katıldığı sergide sosyal mesafe kurallarına uyup sergiyi zevkle gezdiler. Her biri alanında geleceğin önemli bir sanatçısı olma yolunda, her şart ve koşulda üreterek ilerleyen 23 yeni nesil sanatçının yapıtlarından oluşan serginin küratörlüğünü bu yıl Sezin Aksoy üstleniyor. Serginin ismi Yunan mitolojisinden bildiğimiz Pandora’nın, babası Zeus’dan düğün hediyesi olarak aldığı, kutunun ismini çağrıştırıyor. Bize efsanenin derinliklerini günümüzün şartları içinde düşündürtüyor. Pandora tüm mutluluğuna rağmen açması yasaklanan kutuyu merakına yenilerek açtığında; içinden Nyx’in yarattığı- hastalık, şiddet, yalan, hile, felaket, korkunç bir çığlıkla çıkmış. Pandora ürkerek güçlükle kapattığı kutusuna bilmeden insanlığa tek iyi gelebilecek umut aydınlığını kilitlemiş. Altın Çağ bu olaydan sonra değişmiştir. Bizim de içinde bulunduğumuz çağda unuttuğumuz bu aydınlık yanımızı, başarılı çalışmaları ve özgün tarzlarıyla umut vadeden 23 genç sanatçının katılımıyla gerçekleşecek olan “EKAV-ARTIST New Generation 6, Pandemi’nin Kutusu” sergisinde Büşra Kölmük, Ceyhun Topçu, Dilara Mataracı, Dora Özyurt, Doruk Paksoy, Ecem Yılmaz, Elara Esmer, Elif Işık, Emrah Önal, Fatma Avcılar, Handan Akarsu, Kaan Saatçi, Karis Deniz Kara, Muzaffer Tuncer, Özge Kahraman, Özge Tan, Rana Balcı Ülker, Sefa Karakuş, Sesil Beatris Kalaycıyan, Sevda Alat, Sezer Arıcı, Şafak Yükseler, Şerife Gül Çakmak’ın çalışmalarına yer vererek kutuda kalmış Elpis, “umudu” izleyicilere hatırlatıyor.

Onur AYDIN