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"Hiçbir şey beni durduramaz"

Geçtiğimiz yaz aylarında dünya turnesinden önce ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirip hastaneye kaldırılan ve 4 gün boyunca komada kalan Madonna, o zor günleri anlattı; "Hiçbir şey beni durduramaz"

Giriş: 07 Mart 2024 Perşembe
"Hiçbir şey beni durduramaz"

Temmuz 2023'te ciddi bakteriyel enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen ve yoğun bakımda tedavi gören Madonna, hasatlığı nedeniyle ara verdiği dünya turnesinde konserler vermeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, konserlerin birinde yaşadığı yoğun bakım dönemini sahneden anlattı. 65 yaşındaki Madonna; "Her akşam sahneye çıkmak beni fiziksel anlamda çok zorlamıyor" derken sözlerine şöyle devam etti: Duygusal anlamda daha çok zorlanıyorum. Çünkü size hayatımın hikâyesini anlatıyorum. Kalbimi size açıyorum. Çok kez düştüm ve çok incindim ama hiçbir şey beni durduramaz." 4 gün boyunca komada kalan Madonna, uyandıktan sonra ilk sözünün "Hayır" olduğunu belirterek şunları söyledi; "Tanrı'nın bana 'Gelmek ister misin? Yanımda olmak ister misin?' dediğine emindim" dedi. Yoğun bakım süreci bittikten sonra enerjisinin çok düşük olduğunu ve her gün doktoru aradığını belirten Madonna; "Ne zaman kendim gibi hissedeceğim? Tekrar turneye çıkabilecek miyim? Doktorum 'Güneşe çık' dedi. Evden bahçeye çıkıp güneşin altında oturmak çok zordu. Çok saçma geliyor biliyorum ama çok zordu. Kontrolün artık bende olmadığını bilmek çok garipti. Bundan bir ders çıkardım... Her şeyi akışına bırakmak gerekiyor" ifadelerini kullandı. Madonna, ayrıca turnesinin Seattle ayağındaki konseri sırasında talihsiz bir kaza yaşamıştı. Şarkı söylerken sandalyeden düşen Madonna, istifini bozmadan; "Şov devam etmeli" diyerek konsere devam etmişti.

Madonna KOMA Bakteriyel enfeksiyon

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