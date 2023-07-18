Wimbledon finalinde yıldızlar geçidi...

Wimbledon Tenis Turnuvası, tenis sporunun en eski ve en prestijli turnuvası olma özelliğini koruyor. Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon Tenis Turnuvası, tek erkekler finaliyle sona erdi. İspanyol Carlos Alcaraz, Sırp Novak Djokovic'i yenerek bu turnuvayı en genç yaşta kazanan 3'üncü tenisçi olarak tarihe geçti. Maçı, tribünden takip eden ünlü isimler de yoğun ilgi gördü. Guy Ritchie ve Brad Pitt, oyuncu Daniel Craig ve eşi Rachel Weisz, Hugh Jackman ile eşi Deborra-Lee Furness ve Ariana Grande gibi isimler maçı heyecanla takip ettiler