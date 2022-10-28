HT Kulüp 591. bölüm...

Haftanın dikkat çeken sanat ve moda davetleri... FATİMA 1932/BYFAMUSE'ın kurucusu Fatma Semiz'le çok özel söyleşi... yıldızlarla dolu bir açılış töreniyle Sinema Filmleri Akademisi Müzesi... Caroline Koç'un iş ve özel yaşamına dair tüm bilinmeyenleri ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE

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