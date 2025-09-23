İki yıl önce ailesi ile birlikte Leros Adası'na giderken Ali Sabancı'nın kullandığı botun kayalıklara çarpması sonucunda ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı korkunç kazayı ilk kez anlattı. Kaza sonrasında yüzü parçalanan ve çeşitli ameliyatlar geçirdiğini söyleyen Vuslat Hanım elim kazayı; 'Ne olduğunu bilmediğin bir anda bir şey oluyor ve hayat duruyor' sözleriyle o günleri anımsadı. Kazanın ardından hayatın ne kadar kıymetli olduğunu anladığını söyleyen Sabancı 'Sağlığın, yemek yiyebilmenin, ilaç yutabilmenin, sevdiklerinle kucaklaşabilmenin ne kadar kıymetli olduğunu farkediyorsun' dedi.