Giriş: 23 Eylül 2025 Salı
'Bir şey oluyor ve hayat duruyor'

İki yıl önce ailesi ile birlikte Leros Adası'na giderken Ali Sabancı'nın kullandığı botun kayalıklara çarpması sonucunda ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı korkunç kazayı ilk kez anlattı. Kaza sonrasında yüzü parçalanan ve çeşitli ameliyatlar geçirdiğini söyleyen Vuslat Hanım elim kazayı; 'Ne olduğunu bilmediğin bir anda bir şey oluyor ve hayat duruyor' sözleriyle o günleri anımsadı. Kazanın ardından hayatın ne kadar kıymetli olduğunu anladığını söyleyen Sabancı 'Sağlığın, yemek yiyebilmenin, ilaç yutabilmenin, sevdiklerinle kucaklaşabilmenin ne kadar kıymetli olduğunu farkediyorsun' dedi.

Tatil Hanımların deniz keyfi...

Sezonu Bodrum'da kapatan ünlü hanımlar, gün boyu denize girdikten sonra şezlongda güneş banyosu yaptılar.
Güncel Sabancı'dan yalıda davet...

Demsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, yakın dostlarına ve ailesine yalısında özel bir yemek daveti verdi.
Tatil Teknede tatil devam ediyor...

İş insanı Mert Gocay ile eşi Ecem Pehlivan, Bodrum'da demirli lüks teknelerinde tatillerine devam ediyor.
Güncel 'Başarı küçük detaylarda gizli'

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Jeff Hakko, büyük dalış tutkusunu HT KULÜP Yazı İşleri Müdürü Reşit Özet'e anlattı.
Söyleşi 'Başarı küçük detaylarda gizli'

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jeff Hakko, derin mavilere olan tutkusunu HT KULÜP Yazı İşleri Müdürü Reşit Özet'e anlattı
Güncel Boğaz'da görkemli düğün...

Türkan Özilhan ile Ziya Tacir'ın oğulları Tuncay Tacir, uzun süredir birlikte olduğu Öykü Albayrak'la dünyaevine girdi.
Tatil Düğün ve balayı Bodrum'da...

3 yıldır birlikte olduğu Pınar Hacıarifoğlu ile nikah masasına oturan Moris Kohen balayı içinde Bodrum'u tercih etti.
Güncel Düğün sonrası tatil...

Bodrum'da nikah masasına oturan arkadaşları Moris Kohen-Pınar Hacıarifoğlu çiftini yalnız bırakmayan Ralf-Sanem Tezman, düğünün ardından Bodrum'da tatil yapıyor.
Tatil Bodrum eylülde güzel...

İş insanı Raif Dinçkök, Selim Tezman ve Burak-Melis Hatipoğlu çifti Eylülde de denizin keyfini çıkartıyor.
Magazin Hattı Dünya Rallikros Finali nefes kesti

İstanbul Park, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen nefes kesici bir yarışa ev sahipliği yaptı.
Güncel Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Sadettin Saran, başkanlık için yarıştı. Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin 38. başkanı oldu.

