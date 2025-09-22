Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sona erdi. Başkanlık için Sadettin Saran ve Ali Koç yarıştı. Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu. Sadettin Saran ve Ali Koç, seçim sonrası birlikte açıklama yaptı.

Ali Koç: "Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamızı hayırlı uğurlu olsun. Bir kez daha Fenerbahçe demokrasi şölenini gösterdik! Bir kez daha Fenerbahçe seçim yaptığı zaman, nasıl yapar gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanlar içeride değil dışarıda aramanın zamanı. Seçimlerimizin hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun"

Sadettin Saran: "Vallahi bir kere seçim sonuçları, çok net bir şekilde görevimizin birlik ve beraberlik olduğunu gösteriyor. Bu kadar yakın olması en büyük göstergesi. Biz başından beri birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk olmaz diyorum."