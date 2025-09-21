Güncel

Giriş: 21 Eylül 2025 Pazar
Koç'a eşinden tam destek...

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oyunu eşi Nevbahar Koç'la birlikte kullandı. Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilen Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda oy kullanma işlemi saat 10.00’da başladı. Başkan Ali Koç, eşi Nevbahar Koç ile birlikte 29 numaralı sandıkta oyunu verdi. Ali Koç'a seçim sürecinde en büyük desteği eşi ve oğlu Kerim Rahmi Koç verdi. Oy kullanma işelemi 17.00'de tamamlandı. Ardından oy sayma işlemine geçildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adaylarından Sadettin Saran oyunu 37 numaralı sandıkta kullandı.

