Suna'nın Kızları 4 Yaşında

Kız çocukların özgün ihtiyaçlarını gözeten güvenli ve destekleyici öğrenme alanları oluşturmak amacıyla 2021 yılında iş insanı İpek Kıraç tarafından kurulan Suna'nın Kızları, dördüncü yaşını kutluyor. Ortak amaçlar etrafında bir araya gelen 33 sivil toplum oluşumuyla bir kolektif etki inisiyatifi olarak faaliyet gösteren Suna'nın Kızları, Çocukları Destekleyen Mahalleler kapsamında çocuklar, öğretmenler, ebeveynler, sivil toplum oluşumları gibi aktörlerle topluluklarını yerel düzeyde genişletmek üzere önemli adımlar atmaya devam ediyor. Suna'nın Kızları Kurucusu İpek Kıraç, dört yıllık süreci değerlendirirken, hem geçmişin kazanımlarına hem de geleceğe dair hedeflerine şu sözlerle dikkat çekti: "Geride bıraktığımız dört yılda, çocukların kendilerini güvende ve değerli hissedecekleri alanlar oluşturmak için kolektif bir çabayla çok yol aldık. Deprem bölgesinde kurduğumuz Çocuk Yaşam Merkezlerinde yürüttüğümüz çalışmalarda çocukların fikirlerini merkeze almaya çalıştık. Onlardan çok şey öğrendik. Bu deneyimden beslenen ve uzun süredir üzerinde çalıştığımız Çocukları Destekleyen Mahalleler modelini öğretmenlerin, yerel toplulukların ve çocukların aktif katılımıyla adım adım geliştirdik. Şanlıurfa'dan sonra bu yıl Hatay'a taşıdığımız bu modelle, çocuklarla ve onları çevreleyen tüm sosyal yapıyla işbirliği içinde çalışabileceğimiz, yerelden güç alan bir dayanışma ağı kuruyoruz."

Sunanın Kızları İpek Kıraç

