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Yalısında Nehammer Ailesi'ni ağırladı

Ender Mermerci, Avusturya eski Başbakanı Karl Nehammer ve eşi Katharina Nehammer’i İstanbul'daki yalısında ağırladı.

Giriş: 21 Haziran 2025 Cumartesi
Yalısında Nehammer Ailesi'ni ağırladı

Viyana’da yaşayan ünlü modacı Atıl Kutoğlu Avusturya eski Başbakanı Karl Nehammer ile eşi Katharina Nehammer’i Türkiye'de ağırlıyor. Nehammer Ailesi'ne İstanbul'u gezdiren Atıl Kutoğlu, tarihi mekanların ardından çifti yakın dostu Ender Mermerci ile bir araya getirdi. Mermerci, eski Başbakan ve eşini yalısında ağırlayan Ender Hanım, daha sonra hep birlikte fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi. Kutoğlu'nun davetlisi olarak ilk defa İstanbul'a gelen Katharina Nehammer, Atıl Kutoğlu'nun tasarımlarıyla özel bir moda çekimi de yapacak.

Ender Mermerci Karl Nehammer Katharina Nehammer

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