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"Heyecanlı günden geriye kalanlar"

Demet Sabancı Çetindoğan'ın kızı Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, annesinin İtalya'nın nişanlarından biri olan Ordinedella Stella d'Italia ile onurlandırıldığı günü "Heyecanlı günden geriye kalanlar" notuyla paylaştı.

Giriş: 30 Mayıs 2025 Cuma
"Heyecanlı günden geriye kalanlar"

Geçtiğimiz günlerde cemiyet hayatının ünlü isimlerinden DEMSA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan'a Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia–İtalya Yıldızı Nişanı verilmişti Sabancı, Venedik Sarayı’nda düzenlenen özel bir törenle Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia – İtalya Yıldızı Nişanı’nı almıştı. Demet Hanım'ı bu özel günde ailesi ve dostları Dalia Garih, Beyza Uyanoğlu, Leyla Alaton, Aslıhan Koruyan Sabancı ve birçok arkadaşı yalnız bırakmadı. Annesinin başarısının gururunu yaşayan Pırıl Çetindoğan Kokuludağ'da eşi Gökhan Kokuludağ ile birlikte töreni izledi. Törenden kareleri sosyal medya hesabından 'Çok gurur verici, çok heyecanlı bir geceden geriye kalanlar... Annem, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından Türkiye-İtalya arasında yaptığı çalışmalardan ötürü ‘İtalya Yıldızı Nişanı Şövalyesi ‘ (Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia) unvanına layık görüldü.' notuyla paylaşan Pırıl Hanım çok sayıda tebrik ve beğeni aldı.

Demet Sabancı Çetindoğan Pırıl Çetindoğan Kokuludağ italya Ordinedella Stella dItalia

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Güncel "Heyecanlı günden geriye kalanlar"

Demet Sabancı Çetindoğan'ın kızı Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, annesinin İtalya'nın nişanlarından biri olan Ordinedella Stella d'Italia ile onurlandırıldığı günü "Heyecanlı günden geriye kalanlar" notuyla paylaştı.

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