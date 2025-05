İstanbul Modern’e Avrupa’dan müzecilik ödülü

Müzecilik alanındaki üstün başarıları ödüllendirmek ve yenilikçiliği teşvik etmek amacıyla Avrupa Konseyi himayesinde düzenlenen Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri (EMYA), 2025 yılındaki sahiplerini buldu. 2009 yılında da EMYA’dan Özel Takdir Ödülü’nü almaya hak kazanan İstanbul Modern, 2025 yılında ise Portimão Misafirperverlik, Kapsayıcılık ve Aidiyet Müze Ödülü’ne layık görüldü. 2025 EMYA Ödülleri, 21–25 Mayıs 2025 tarihleri arasında Polonya’nın Białystok kentinde, 2024 Avrupa Konseyi Müze Ödülü’nü kazanan Sybir Anı Müzesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen EMYA Yıllık Konferansı’nın ardından gerçekleşen törende açıklandı. İstanbul Modern; toplumsal sorumluluk, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik, kültürler arası diyalog ve demokratik değerlere yönelik uygulamaları nedeniyle EMYA jürisi tarafından Avrupa’da “Yılın Müzeleri” arasına girdi. Müzenin modern ve çağdaş sanata odaklanan koleksiyonu ile sergi ve programları aracılığıyla sanatı toplumun farklı kesimleri için erişilebilir kılma anlayışı da değerlendirme sürecinde öne çıkan unsurlar arasında yer aldı. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, 2009 yılında EMYA tarafından verilen Özel Takdir Ödülü’ne atıfta bulunarak, “2004’teki kuruluşumuzdan bu yana sanatı toplumla buluşturma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 15 yıl önce aldığımız ödülden sonra EMYA tarafından layık görülen bu yeni takdir, toplumsal sorumluluk ve kültürel diyaloğa verdiğimiz önemin bir yansıması. Aldığımız her ödül, bize daha büyük bir sorumluluk yüklerken, sanatı daha geniş kitlelere ulaştırma hedefimize olan inancımızı da güçlendiriyor” dedi. Geçmiş yıllarda Avrupa Yılın Müzesi Ödülü’nü almaya hak kazanan kurumlar arasında Chillida Leku (İspanya), Gruuthusemuseum (Belçika), The University Museum of Bergen – Natural History (Norveç), Brunel’s SS Great Britain (Birleşik Krallık) ve MO Museum (Litvanya) yer alıyor