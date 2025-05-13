Sabancı'ya 'İtalya Yıldızı Nişanı'

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından Türkiye-İtalya arasında yaptığı çalışmalardan ötürü ‘İtalya Yıldızı Nişanı Şövalyesi ‘ (Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia) unvanına layık görüldü. Beyoğlu’ndaki Venedik Sarayı ‘nda gerçekleşen nişan töreninde İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve eşi Loriana Fabian Marrapodi'nin elinden alan Demet Sabancı, anlamlı nişanıyla konuşma yaptı. Davete Sabancı'nın annesi Özcan Sabancı ve kalabalık dost gurubuda katıldı. Demet Sabancı Çetindoğan ailesi ve dostları tarafınan tebrik yağmuruna tutuldu.