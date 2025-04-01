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Londra'da VIP buluşma...

Zeynep Köseoğlu ile Etel Baler, bayram tatilinde Londra'da buluşarak sadece üyelikle girilebilen 5 Hertford Street Club'a giderek hasret giderdi

Giriş: 01 Nisan 2025 Salı
Londra'da VIP buluşma...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Etel Baler, bayram tatili öncesi oğluyla Paris'teydi. Ardından Londra'ya geçen Baler, yakın arkadaşı Zeynep Köseoğlu ile bir araya geldi. Sadece üyelikle girilebilen 5 Hertford Street Club'a giden ikili, Londra'nın keyfini çıkardı. Sadece Londra'nın değil dünyanın en elit kulüpleri arasında gösterilen Annabel's'e giden Etel Baler, bugüne kadar İngiliz Kraliyet Ailesi’nin üyelerinin yanı sıra Frank Sinatra, Elizabeth Taylor, Jack Nicholson ve Leonardo DiCaprio’nun da arasında olduğu çok sayıda ünlü yıldızın gittiği Annabel's'te fotoğraf yasak olduğu için sosyal medyadan paylaşım yapmadı. Bayram tatilini dolu dolu geçiren Baler'in bir sonraki tatil rotası ise merak konusu oldu.

Zeynep Köseoğlu Etel Baler

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