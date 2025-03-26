Koçibey'e poz verdi

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden iç mimar Alara Koçibey, kızı Yasmin Paris Uzan ve yakın dostları Nazlı Keçili, Rosella Karabacak ve Esra Tümen'le birlikte Tayland'da eski manken Burcu Kutluk'un düzenlediği 'Özgürlüğe Yolculuk' kampına katıldı. Koçibey, tatil için gittikleri Tayland'da eğlenceli deneyimlerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Arkadaşı Esra Tümen'in fotoğraflarını çeken Alara Hanım, siyah-beyaz yakaladığı kareleri paylaşmayı ihmal etmedi. Esra Tümen tüm doğallığıyla poz vererek arkadaşına fotomodellik yaptı.