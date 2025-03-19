Yeni yaşını kutladı

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Lotus İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Uyanoğlu, yeni yaşını dostlarıyla bir arada kutladı. Ramazan ayı dolayısıyla akşam kutlama yapan Uyanoğlu'na yakın arkadaşları eşlik etti. İftar yemeği ardından pastasını üfleyen Beyza Hanım, doğum gününden keyifli karelerini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Beyza Uyanoğlu yeni yaşını “Her yaş bir emanet… Geçen yılı güzel anılar, dersler ve şükran duygusuyla uğurluyorum. Yeni yaşıma ise umutla, heyecanla ve güzel dileklerle adım atıyorum. Bana kattıklarıyla geçmişe teşekkür ediyor, bana getirecekleriyle geleceği kucaklıyorum. Bu özel günümde yanımda olan, güzel dilekleriyle beni mutlu eden tüm dostlarıma ve sevdiklerime gönülden teşekkür ediyorum.” notuyla kutladı.