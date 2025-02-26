Anne-kız Finlandiya'da...

Zeynep Üstünel kızı Mina ile birlikte Finlandiya'da tatil yaptı. Fantastik bir kış tatili geçiren anne ve kızı sosyal medyada büyülü tatil anlarını paylaştı. Finlandiya’nın en gözde turistik bölgeleri gezen Üstüneller, çeşitli aktiviteler yaparak ülkeyi dolaşma fırsatı yakaladılar. Bölgenin cins köpekleri Husky’ler ile eğlenceli vakit geçirip, onların çektiği kızakla müthiş bir tura çıkan Zeynep ve Mina Üstünel köpekleri sevip, bol bol fotoğraf çekilme fırsatı yakaladılar. Buzkıran gemisiylede heyecan dolu bir yolculuğa çıkan Zeynep Hanım, kızıyla birlikte buz tutmuş okyanusta yürüyerek farklı bir deneyim yaşamanın keyfini çıkardılar.