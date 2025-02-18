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Shakira hayranlarını korkuttu

Karın ağrısı şikâyetiyle Peru'da hastaneye kaldırılan Shakira, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kolombiyalı şarkıcı, Lima'da vereceği konser için kaldığı otelden ayrıldı.

Giriş: 18 Şubat 2025 Salı
Shakira hayranlarını korkuttu

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, konser için bulunduğu Peru'da mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamada; "Karın bölgemdeki bir rahatsızlık nedeniyle acil servise gitmek zorunda kaldım ve şu anda hastanede yatıyorum. Doktorlar, bu akşam sahne alacak kadar iyi olmadığımı söyledi. Yarın daha iyi olmayı ve hastaneden en kısa sürede taburcu olup sizler için hazırladığım şovu sunmayı umuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Shakira, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Shakira, sağlık sorunları nedeniyle iptal edilen konserin yeniden planlandığını duyurdu. Şarkıcı, Lima Ulusal Stadyumu'nda vereceği konser için kaldığı otelden ayrıldı.

Shakira peru Kolombiya

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