Kızları ve dostlarıyla yeni yaşını kutladı...

Galatasaray Spor Kulübü Eski Yöneticilerinden Haldun Üstüne'in eşi Zeynep Üstünel yeni yaşını kızları ve dostlarıyla bir arada kutladı. Kızı Mina ile aynı gün doğan Zeynep Hanım, doğum günü pastasını kızyla kesti. Nil Bentürk Uyguner ve Berrin Yoleri gibi isimlerin olduğu doğum günü kutlamasında Zeynep Üstünel, arkadaşlarına teşekkür etti. Doğum günü organizasyonundan kareler yayınlayan Üstünel paylaşımına 'Mina’mla Aynı Gün Doğduk.Birlikte Kutlamak Nefis Hayat İse Süprizlerle Dolu, Çok Zor Ama Bir O Kadar Da Güzel.Bugün Çok Şımardım.Hayatıma Dokunan, Yanımda Koşan, Beni Hatırlayan, Varlığı İle Onurlandıran, İlham Veren, Yolumu Aydınlatan, Tüm Dostlarıma Selam Olsun. Hepinize Binlerce Kere Teşekkür Ederim. Yaş Almaya Ve Mücadeleye Devam. Birlikte Hep daha Güçlüyüz..' notunu düştü.