"Senin torunun olmaktan gurur duydum"

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit doğum gününü torunlarıyla bir arada kutladı. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Neslişah Alkoçlar Düzyatan anneannesi Hülya Koçyiğit'in yeni yaşını kutlamak için kız kardeşi Aslışah Alkoçlar Demirağ ile birlikte bir sürpriz organize etti. Bir süredir ailesiyle birlikte Dubai'de yaşayan Aslışah Hanım, çocuklarıyla birlikte yurda döndü. Hep birlikte dedeleri Selim Soydan ve anneanneleri Hülya Koçyiğit'i ziyaret eden kardeşler Hülya Koçyiğit'in doğum gününüde kutlamış oldular. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan kardeşlerden Neslişah Hanım paylaşımına; "Senin torunun olmaktan her zaman gurur duydum hepte duyucam... İyiki doğmuşsun idolum, tanıdığım en zarif en mükemmel insan" notunu düşerken Aslışah Hanım ise anneannesini etiketleyerek fotoğraflarına "Yıldızımızın doğum günü kutlu olsun" yazdı.