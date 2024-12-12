Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibini buldu!

Koç Üniversitesi’nin 2016 yılında başlattığı ve bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla her sene takdim ettiği Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın bu yılki sahibi Prof. Dr. Mete Atatüre oldu. Bu yıl dokuzuncusu verilen ödülü alan Prof. Dr. Mete Atatüre, kuantum teknolojileri ve ağları alanında gerçekleştirdiği çığır açıcı araştırmalarıyla Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’na layık görüldü. Divan Kuruçeşme’de iş ve siyaset dünyasının katılımıyla düzenlenen törende madalya sahibini takdim eden Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, “2024 Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nı çok değerli bir bilim insanımıza takdim ediyoruz. Türkiye’den çıkan ve dünya çapında ses getiren bilim insanlarımızın başarılarını ödüllendirmekten büyük gurur duyuyoruz” dedi. Koç Üniversitesi Onursal Başkanı Rahmi Koç'ta Prof. Dr. Mete Atatüre'yi tebrik ederek madalyasını takdim etti.

'BİZİMLE DAHA GÜÇLÜ BİR BAĞ KURMASINI DİLİYORUM'

Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası sayesinde, Türkiye’den çıkmış önemli bilim insanlarının dünya çapında tanınan çalışmalarının Türkiye’de de tanınmasını hedeflediklerini kaydeden Sitti, şöyle devam etti: “Bu yıl, kuantum teknolojileri ve ağları alanında gerçekleştirdiği çığır açıcı araştırmalarıyla öne çıkan bir bilim insanını ağırlıyoruz. Bu araştırmalar, yalnızca veri güvenliğini artırmakla kalmayıp sağlık ve enerji gibi kritik alanlarda da dönüşüm yaratma potansiyeline sahip. 2024 Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası’nın sahibi, Prof. Dr. Mete Atatüre’yi kutluyorum ve bu madalya vesilesi ile Mete’nin çalışmalarının Türkiye’de daha da fazla tanınmasını ve kendisinin Koç Üniversitesi ile güçlü bir bağ kurmasını diliyorum.”