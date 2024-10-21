Sokak canları için 'Bir Can, Bir Candır' Derneği...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Derin Mermerci, bir grup hayvansever arkadaşı ile sokak canlarını korumak adına bir dernek kurdu. 'Bir Can, Bir Candır' ismini verdikleri dernekte, barınaklarda yaşayan hayvanları sahiplendirmeyi amaçlayan grup, ayrıca hayvanlara yuva da buluyor. Ünlü isimlerden derneği için destek isteyen Derin Mermerci, geçtiğimiz günlerde komedyen Hasan Can'ın programına telefonla katılarak derneğin duyurusunu yaptı. Ünlü komedyen, derneğe 10 bin TL bağışta bulundu.

Aybala YILDIZ