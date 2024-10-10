Develi, son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü restoran zinciri Develi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Arif Develi hayatını kaybetti. Develi’nin Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde öğle namazına mutabık kılınan cenazesinde eşi Sevil Develi, oğulları ve gelinleri Nuri-Tuba Develi, Ali-İpek Develi başsağlığı dileklerini kabul etti. Cenazeye katılanlar arasında İstanbul Valisi Davut Gül, Mehmet Ağar, Levent Kızıl, Ali Gürsoy, Murat Aksu Orhan Gencebay, katıldı. Develi'nin cenazesi Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi. Babası Antep’te kebapçılık mesleğini sürdürürken Arif Develi, 1966 yılında henüz 22 yaşındayken Develi'yi İstanbul'un tarihi semti Samatya’ya taşıdı.
Onur AYDIN