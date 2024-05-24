Eğlenceli geceden özel anlar...

Madonna, Irina Shayk, Rihanna, Miles Cyrus, Gigi Hadid gibi dünyaca ünlü isimlerin fotoğrafçısı olan Mert Alaş,önceki gün İstanbul'da yakın dostlarını ağırladığı bir parti düzenledi. Parfüm görünümlü yeni bir cin markası çıkaran ve kendi markası için Türkiye'de etkinlik yapan Alaş'ın özel gecesine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Başkanvekili Ali Koç ile eşi Nevbahar Koç, Esra Dinçkök gibi isimler katıldı. Mert Alaş, geçtiğimiz yıllarda Nevbahar Koç'un fotoğraflarını çekmek üzere Türkiye'ye Koç'un davetlisi olarak gelmişti ve teknede Koç'un fotoğraflarını çekmişti. Bu sayede dostlukları ilerleyen ikili, sık sık bir araya geliyor.