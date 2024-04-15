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Sri Lanka'ya fotoğraf turu

Fotoğraf hobisini geliştirmek için turlara katılan Emek Külür, Sri Lanka'ya gitti

Giriş: 15 Nisan 2024 Pazartesi
Sri Lanka'ya fotoğraf turu

Sanatın her dalıyla ilgilenen Emek Külür, geçmişte heykel ve resim alanında birçok esere imza atmıştı. Muayanesinde heykellerini sergileyen Külür, fotoğraf sanatına ilgi duymaya başladı. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen Külür, Sri Lanka'ya fotoğraf çekmeye gitti. Profesyonel bir ekiple tura katılan cemiyet hayatının ünlü ismi, Sri Lanka gezisinde muhteşem karelere imza attı. Sabahın ilk ışıklarıyla sırıkta avlanan balıkçıları fotoğraflayan Külür, şehrin mimari yapısını ve doğasını da fotoğraflarına yansıttı. Külür'ün bir sonraki durağı ise Küba olacak.

Aybala YILDIZ

sri lanka Emek Külür

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