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Taşdelen'in acı günü...

Buket Taşdelen'in annesi Özden Akay önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akay, dün sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 01 Nisan 2024 Pazartesi
Taşdelen'in acı günü...

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Bıket Taşdelen'in annesi Özden Akay önceki gün tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti. Özden Akay uzun süredir mücadele ettiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Florance Nightingale Hastanesi'nde vefat etti. Önceki gün Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine iş ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı. Hayri ve Buket Taşdelen çifti taziyeleri birlikte kabul etti. Özden Akay'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Onur AYDIN

Özden Akay Buket Taşdelen vefat

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