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TEMA-K Gönüllüleri iftar yemeğinde...

TEMA-K Gönüllüleri, TEMA Vakfı yararına iftar yemeği düzenledi. Yemekten elde edilen gelir ile TEMA Vakfı'nın doğa eğitim programlarına destek verildi.

Giriş: 14 Mart 2024 Perşembe
TEMA-K Gönüllüleri iftar yemeğinde...

TEMA Vakfı’nın doğa eğitim çalışmalarına destek sağlamak üzere cemiyet hayatının ünlü isimlerinin oluşturduğu Kaynak Çalışma Grubu (TEMA-K), Pera Palas Otel’de bir iftar yemeği düzenledi. Türkiye’nin ilk kadın fasıl grubu Altın Kızlar da gecede sahne aldı. Cemiyet hayatından isimlerin katıldığı yemeğin geliri TEMA Vakfı'nın doğa eğitim programlarına aktarıldı. TEMA-K Gönüllüleri adına konuşan Esra Öztürk, “Bu önemli ayda sizlerle bir araya gelebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda ulvi bir amaca hizmet eden TEMA Vakfı’na sizlerin katılımıyla destek vermiş olmak bugünkü yemeğimizi daha da anlamlı kılıyor. TEMA K Gönüllü grubu olarak 25 yıldır TEMA Vakfı’na destek veriyoruz. Bugüne kadar verdiğimiz destek ile on binlerce çocuk doğa eğitim programlarına katıldı. Yaptığımız çalışmaların yüzlerce çocuğun hayatına olumlu etki edecek olması ve gelecek nesillerin hayatına önemli katkılar sağlaması bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. TEMA Vakfı’na desteğimizi yıl içindeki etkinliklerimizle sürdüreceğiz” dedi. İftar programına katılanlar arasında Fatih-Esra Öztürk, Bora-Aslı Pehlivanlar, Figen Kıral, Öznur Yakın, Pınar Ayaydın Talay, Fulya Nayman, Neşe Sert, Tuğba Develi, Zeynep Germen gibi ünlü isimler katıldı.

Onur AYDIN

TEMA-K Tema Vakfı

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