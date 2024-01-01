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Yeni yıl coşkusu...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yılı aileleri ve dostlarıyla birlikte coşkuyla kutladılar.

Giriş: 01 Ocak 2024 Pazartesi
Yeni yıl coşkusu...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yılı aileleri ve dostlarıyla birlikte coşkuyla kutladılar. Melisa ve Mehmet Mutlu çifti yakın aile dostlarıyla birlikte 2024'e girerken genç iş insanı Hakan Kosif eşi Evelize Kosif ve çocuklarıyla birlikte yeni yılı Brezilya'da kutladılar. Melda ve Sinan Kosif çifti ise kızlarıyla birlikte evlerinde poz verdiler. Yasemin ve İzzet Özilhan çifti Kaplankaya'daki evlerinde dostlarını aırlarken, Feryal Gülman'da oğlu Aslan Kemal ile birlikte yeni yılın gelişini kutladı. Aslışah Alkoçlar Demirağ ve eşi Kaan Demirağ ise romantik kareleriyle Dubai'de birlikte 2024'e girdiler.

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