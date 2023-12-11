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Sabancı'ya Sürdürülebilirlik Ödülü...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Avrupa Film Akademisi tarafından Sürdürülebilirlik Ödülü’ne layık görüldü.

Giriş: 11 Aralık 2023 Pazartesi
Sabancı'ya Sürdürülebilirlik Ödülü...

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen törende ödül konuşması yapan Güler Sabancı, ”Dünyanın geleceği ve toplumsal gelişimin sağlanması için sinemanın dönüştürücü rolü bulunuyor. Vakıf olarak ortak vizyonumuzu temsil ettiğine inandığım Sürdürülebilirlik Ödülü’nün sahibi olmaktan mutluluk duyuyorum.” dedi. Avrupa’daki sinema endüstrisini desteklemek ve her yaştan izleyiciyi Avrupa sineması hakkında eğitmek amacıyla faaliyet gösteren Avrupa Film Akademisi tarafından Almanya’nın başkenti Berlin’de 36.’sı gerçekleştirilen Avrupa Film Ödülleri, 24 farklı kategoride sahiplerini buldu. Törende ayrıca Avrupa'da sürdürülebilirliğin kapsamını çevresel sürdürülebilirliğin ötesine taşıyarak, ilham veren ve sorumluluk bilincini teşvik eden kurum ve kuruluşlara takdim edilen Sürdürülebilirlik Ödülü’ne (Prix Film4Climate) layık görülen isim, Sabancı Holding Yönetim Kurulu ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı oldu. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ile iklim acil durumuna sinema yoluyla dikkat çeken ve sürdürülebilirlik alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren Sabancı, ödülü Sabancı Vakfı adına aldı.


Sabancı Holding Yönetim Kurulu ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı

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