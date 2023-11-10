Ata'yı andılar...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümünde sosyal medyadaki duygusal paylaşımlarıyla andılar. 10 Kasım'da Anıtkabir ve Dolmabahçe Sarayı'nı dolduran ünlü isimler Ata'yı bir kez daha saat 09.00'u 5 geçe hayata gözlerini yumduğu anda minnetle ve özlemle anarak duygu dolu anlar yaşadılar. Anıtkabir'de çektirdiği fotoğrafı paylaşan Melda Kosif, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. Aslıhan Koruyan Sabancı'da Ata'nın fotoğrafı önünde saygı duruşunda poz verirken, iş insanları Mert ve Mete Vardar'da iş yerlerinde saygı duruşuna geçerek Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü andılar.