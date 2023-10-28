Özilhan Etiler'de...

İş insanı İzzet Özilhan'ın eşi Yasemin Özilhan, geçtiğimiz gün Etiler’de öğlen yemeği sonrası objektiflere yansıdı. Hızlıca muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yasemin Özilhan, ’Geçtiğimiz günlerde İpek Yolun, reklam filmini çektim, iki gün sürdü. İki ayrı mekanda, çekim yaptık, 12 saat sürdü çekimler. Çok iyi ve inandığım bir markadan teklif gelirse reklam çekimlerinde oynayabilirim. Evde bir spor salonum var ve orada spor yapıyorum ama, insanların düşündüğü gibi çok büyük bir spor salonu değil. Aynanın yansımasından büyük görünüyor, salon küçük bir salon’ dedi. Özilhan kısa sohbetin ardından aracına binerek caddeden ayrıldı.

Eren GÜREL