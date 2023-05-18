Tahincioğlu'nun mezuniyet heyecanı

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Özcan Tahincioğlu ve Aylin Tahincioğlu'nun oğulları Emre Tahincioğlu Babson Üniversitesi'nden mezun oldu. Mezuniyet töreni için Amerika'ya giden Tahincioğlu çifti, oğullarının mezuniyet töreninde çekilen kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Özcan Tahincioğlu paylaşımına "Emre, sorumluluk sahibi, olgun, ilgili ve çalışkan bir adam olduğu için son derece gurur duyuyoruz. Mezuniyet için tebrikler" notunu düştü.