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Kadın afedzedelere destek oldu!

Pınar Sabancı, Hatay Kadın Kooperatifi ve Adıyaman Kadın Kooperatifi'nin kadın emekçilerinin el emeği ürünlerinin satışına destek olmak için stantlarını ziyaret etti.

Giriş: 05 Nisan 2023 Çarşamba
Kadın afedzedelere destek oldu!

Depremin ilk gününden itibaren depremzedelere yardım eden Pınar Sabancı Kadın Kooperatifi'nin kadın emekçilerinin el emeği ürünlerinin satışına destek için İBB Beyazıt ahşap stantlarına gitti. Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Sabancı; "Bugün Hatay Kadın Kooperatifi ve Adıyaman Kadın Kooperatifi'nin çok değerli kadın emekçilerinin el emeği ürünlerinin satışı için İBB Beyazıt ahşap stantlarında buluştuk. Kömbenin ve tuzlu yoğurdun hikayesini üreticilerin ağzından dinledim. Ramazan boyunca satış devam ediyor. Ürünlerin satışından elde edilen gelir ile yerel üreticilerimize katkı sağlanacak. Gelin, destek olun. Yaraları beraber saralım." açıklamasını yaptı. Sabancı'nın paylaşımı takipçilerinden tam not aldı.

Pınar Sabancı Hatay Kadın Kooperatifi Adıyaman Kadın Kooperatifi

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