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Toplusoylar 'akrepli' şeker yedi!

Geçtiğimiz aylarda bir kanal açıp videolar çekmeye başlayan Ceyda Ateş Toplusoy ile eşi Buğra Toplusoy son olarak birlikte akrepli şeker yedikleri videolarıyla dikkat çektiler.

Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi
Toplusoylar 'akrepli' şeker yedi!

Geçtiğimiz aylarda bir Youtube kanalı açarak eğlenceli videolar çekmeye başlayan Ceyda Ateş Toplusoy ile eşi Buğra Toplusoy son olarak birlikte akrepli şeker yedikleri videolarıyla dikkat çektiler. 2018 yılında evlenerek Miami'ye yerleşen iş insanı Buğra Toplusoy ile eşi Ceyda Ateş Toplusoy, çifti geçtiğimiz aylarda Youtube kanalı açarak eğlenceli içerikler üretmeye başladı. Belli bir kitleye ulaşan Toplusoylar, takipçilerinin istekleri üzerine içinde akrep bulunan bir şekeri denedi. Şekeri yemekte güçlük çeken çift o anları saniye saniye çekerek hesaplarından paylaştılar.



Ceyda Ateş Toplusoy Buğra Toplusoy akreplişeker

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