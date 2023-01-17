Sabancı'dan şık doğum günü!

Uluslararası konuk sanatçı programı Gate 27 ile iş hayatına atılan genç iş insanı Melisa Tapan yeni yaşını ailesiyle ve dostlarıyla bir araya gelerek kutladı. Yeni yaşını şık ve sanatsal bir temayla Sakıp Sabancı Müzesi'nde kutlayan Melisa Hanımı annesi Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı ile Dilek Sabancı da yalnız bırakmadı. Geceye ünlü modacı Atıl Kutoğlu gibi çok sayıda isim katıldı. Ailesi ve dostlarıyla birlikte doğum günü pastasını kesen Tapan bu mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.