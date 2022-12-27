Güncel

2022'de yaza damga vuranlar…

2022 yazı, sosyete ve iş dünyası için oldukça sıcak ve hareketli geçti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da cemiyet hayatının ünlü hanımları yazın giydikleri bikini ve mayolarla göz kamaştırdılar.

Giriş: 27 Aralık 2022 Salı
2022'de yaza damga vuranlar…

Yazın en çok ses getiren fotoğrafları hiç kuşkusuz bikinili pozlar oldu. Sosyete ve iş dünyasının ünlü isimleri bu yaz plaj modasının öncüsü gibiydiler. Teknede, plajda ve iskelede görüntülenen bikinili hanımlar, fit vücutlarıyla güzelliklerini gözler önüne serdi. Modelleri bile hayran bırakan fizikleri, yaz modasını yansıtan plaj kıyafetleriyle 2022 yazının gözdeleri haline gelen ünlü hanımlar, plajlarda ve özel teknelerinde adeta boy gösterdiler. Yaz aylarının enerjisini bizlere yansıtan ve 2022 yazına ismini altın harflerle yazdıran isimler Elif Dürüst, Şirin Yalçın, Sanem Tezman, Elif Boyner, Ayşe San, Etel Baler ve Evelize Kosif oldu.

Elif Dürüst Şirin Yalçın Sanem Tezman

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Şen, ölümden döndüğünü duyurdu!

İş insanı Metin Şen, geçtiğimiz günlerde beynine pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alındığını ve ölümden döndüğünü duyurdu.
Güncel 2022'de yaza damga vuranlar…

2022 yazı, sosyete ve iş dünyası için oldukça sıcak ve hareketli geçti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da cemiyet hayatının ünlü hanımları yazın giydikleri bikini ve mayolarla göz kamaştırdılar.
Güncel Dedeye özel kutlama!

Genç iş insanı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif çocuklarıyla birlikte babaları Hasan Kosif'in yeni yaşını kutladı.
Güncel 2022’de kaybettiklerimiz…

2022 yılında aramızdan ayrılan iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, tüm yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.
Magazin Hattı Yeni şubede yılbaşı daveti!

Cemiyet hayatının ünlü simaları geçtiğimiz gün gerçekleşen yeni yıl davetinde bir araya geldi.

Caddeler Bebek'te keyifli gün...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri hafta sonunu yakınlarıyla caddelerde dolaşarak geçirdi.
Davetler Yeni yıl daveti...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yıl davetinde bir araya geldiler.

Güncel 2022’nin ayrılıkları…

2022 yılı bazı çifleri çok mutlu ederken kimilerini de ayrılık kararıyla çok üzdü...
Magazin Hattı UNICEF gönüllülerinden yeni yıl daveti!

UNICEF Yardım Meleği Zafer Kozanoğlu’nun desteğiyle bir araya gelen Genç UNICEF Gönüllüleri Ayşe Sırma Özberber, Deniz Karace, Irmak Karace, Nazlı Sabancı ve Rabia Sarıkatipoğlu dezavantajlı çocuklar yararına yeni yıl buluşması düzenlediler.

Güncel Çifte kutlama!

Demet Sabancı Çetindoğan ve Berrin Yoleri yeni yaşlarını dostlarının sürpriziyle kutladı.
Güncel 2022'nin anneleri...

2022’de anneliği tadan ünlü hanımlardan başlayalım istedik. İşte yılın süper anneleri ve 2022’de müjdeli haberi alan anne adayları...
Magazin Hattı “Fantasia” koleksiyonuna davet!

Ace Nayman “Fantasia” isimli Sonbahar Kış 22-23 koleksiyonunu tanıttı.  

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.