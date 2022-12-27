2022'de yaza damga vuranlar…

Yazın en çok ses getiren fotoğrafları hiç kuşkusuz bikinili pozlar oldu. Sosyete ve iş dünyasının ünlü isimleri bu yaz plaj modasının öncüsü gibiydiler. Teknede, plajda ve iskelede görüntülenen bikinili hanımlar, fit vücutlarıyla güzelliklerini gözler önüne serdi. Modelleri bile hayran bırakan fizikleri, yaz modasını yansıtan plaj kıyafetleriyle 2022 yazının gözdeleri haline gelen ünlü hanımlar, plajlarda ve özel teknelerinde adeta boy gösterdiler. Yaz aylarının enerjisini bizlere yansıtan ve 2022 yazına ismini altın harflerle yazdıran isimler Elif Dürüst, Şirin Yalçın, Sanem Tezman, Elif Boyner, Ayşe San, Etel Baler ve Evelize Kosif oldu.