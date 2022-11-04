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Atuk: "Gece 1.30'da okyanus'ta kayboldu"

İş insanı Dilek Ertek'in gelini Ceren Bektaş Atuk Ht Kulüp'e konuştu…

Giriş: 04 Kasım 2022 Cuma
Atuk: "Gece 1.30'da okyanus'ta kayboldu"

İş insanı Gökçe Atuk'un eşi Ceren Bektaş Atuk, Dilek Ertek‘in Tahiti'de 25 ekim gecesi saat gece 01.30 sıralarında gezi teknesinden düştüğünü ve hayatını kaybettiğini söyledi. Ertek'in oğlu Gökçe Atuk ile evli olan Ceren Bektaş Atuk eşinin apar topar Tahiti'ye gittiğini 1 haftadır kayıp olan annesinin bedenini aradığını gözyaşları içerisinde anlattı. İsviçre, Tahiti, Amerika ve Bahama'daki devlet yetkilileri ile temas kurduklarını söyleyen Atuk kayınvalidesi için cenaze hazırlıkları yaptıklarını söyledi. İş dünyasını yasa boğan Dilek Ertek’in bu talihsiz ölümü sosoyetede şok etkisini yarattı. Oldukça sevilen ve sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Dilek Ertek sıkça Ht Kulüp sayfalarımızda haber olmuştu. Atuk Ailesi ise elim kaza hakkında avukatları aracılığıyla, "Türkiye’de cemiyet hayatının sevilen insanlarından ve dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany&Co’nun uzun yıllardır distribütörü, müvekkilim iş adamı Gökçe Atuk’un annesi, iş kadını Dilek Ertek gemi seyahatinde talihsiz bir kaza geçirmiştir. Gemi Pasifik Okyanusu’nda seyir halinde iken, 26.10.2022 tarihinde Dilek Ertek denize düşmüştür. Dilek Ertek’i arama çalışmaları bugüne kadar maalesef olumlu sonuç vermemiştir. Elim kazanın meydana geldiği gemi Tahiti’de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Annesi Dilek Ertek’in gemiden düştüğünü öğrenen müvekkil iş adamı Gökçe Atuk derhal Papeete’ye gitmiştir. Dilek Ertek’in tek çocuğu olan Gökçe Atuk, Papeete’de bulunan Adli makamların kaza ile ilgili soruşturmanın çok yönlü yapılması konusunda avukatlarıyla uğraş vermektedir. Bu elim kaza sonrasında aile çok üzgündür ve bu konuda basında gerçek olmayan haberlerin çıkmaması için bu basın açıklaması yapılmıştır." açıklaması yaptı.

Reşit ÖZET

Dilek Ertek Gökça Atuk

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