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Cadılar Bayramı eğlencesi...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melisa Tapan, Yasemin Masis ve Lara Kamhi Cadılar Bayramı kutlaması için kılıktan kılığa girdi.

Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi
Cadılar Bayramı eğlencesi...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Melisa Tapan, Yasemin Masis ve Lara Kamhi Cadılar Bayramı'nı kutladı. Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı dolayısıyla kostüm giyen Melisa Tapan, yüzüne makyajı yaptırdı. Londra'da yaşayan Yasemin Masis ise oğlu Theo ile birlikte bayramı kutladı. Oğluyla birlikte kapıları dolaşarak şeker mi şaka mı espirisi yapan Masis, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi ise üç sene önce ablası Melda Kosif ve yeğenleriyle kutlamasını paylaştı. Bu yıl kırmızı lens takarak bir vampir gibi görünen Kamhi fotoğrafına "Halloween daha başlamadı diyenlere.. Bizde hiç bitmedi de" notunu düştü.

Cadılar Bayramı Melisa Tapan Lara Kamhi yasemin masis

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