Fotoğraflar kalktı, takipleşmeye devam...

2010 yılında nikah masasına oturduğu, oğlu Benjamin Ali’nin annesi Azer Polat’tan 2015’te boşanan Allan Hakko, yaklaşık iki senedir oyuncu Merve Oflaz'la yeni bir aşka yelken açmıştı. Hatta öyle ki Merve Oflaz, bu yaz Bodrum'da Hakko'nun ailesi ile teknede tatil yapmıştı. Sosyetede konuşulanlara göre uzun süredir aşk yaşayan ikilinin aralarının bozuk olduğu söyleniyor. Sosyal medyadan birbirlerini takip etseler bile, yan yana çektirdikleri fotoğrafları Hakko da Oflaz da Instagram hesaplarından kaldırdı. Bu hamlenin ikisi arasında ayrılık dedikodularını güçlendirdi. Allan Hakko, dün Nişantaşı'nda gerçekleşen Make a Wish Derneği'nin düzenlediği davete ablası Romina Garih ile katılmasına rağmen Merve Oflaz sosyal medya hesabından derneğin videosunu paylaşarak destek verdi. En son Contemporary İstanbul'a el ele gelen ikilinin bu dedikodulara ne cevap vereceği merak konusu oldu.