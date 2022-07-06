Arif Develi belgeseli geliyor...

Yeme içme sektörünün duayenlerinden Nuri Develi, babası Arif Develi için bir belgesel hazırlıyor. Eylül ayında tamamlanması düşünülen belgeselin ismi 'Arif Olmak'. Uzun zamandır çalışmaları devam eden belgesel için Nuri Develi şöyle konuştu: ''Eylül ayında belgeselimiz hazır. Arif Bey'in hayatına dokunduğu ve hayatında olan kişilerle beraber bu belgeseli izleyeceğiz. Babamız Arif Develi'ye bir armağanımız olacak. Hayatını belgesel haline getirdik. Bu belgeselden gelen tüm geliri Doğu'daki çocuklarımızın eğitimi için kullanacağım. Babam ve annemin adına memleketim Gaziantep'te bir anaokulu ya da rehabilitasyon merkezi yaptıracağım' dedi.

Ferit TUĞLUK